В Канаде мужчина напал на медсестру, которая "без разрешения" сделала его жене COVID-прививку

В Канаде мужчина напал на медсестру, которая "без разрешения" сделала его жене COVID-прививку

Мужчина бил медсестру в лицо, а когда та упала — убежал из аптеки.

В Канаде разыскивают мужчину, который напал на медсестру после того, как его жену вакцинировали от COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в понедельник, 20 сентября, злоумышленник ворвался в аптеку Brunet в городе Шербрук на юге Квебека и начал кричать на одну из сотрудниц учреждения, а затем набросился на нее с кулаками.

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"Подозреваемый был очень зол, агрессивен. Он спросил медсестру, почему она без его согласия вакцинировали его жену, — рассказал представитель полиции Шербрука Мартин Керриер. — Он несколько раз ударил ее в лицо. У медсестры не было времени защититься... она упала на землю, а подозреваемый убежал из аптеки".

Женщину на скорой госпитализировали в ближайшую больницу, где ей оказали помощь от "множественных травм лица". После инцидента в аптеке приостановили вакцинацию.

Сейчас правоохранители разыскивают нападающего. У них нет ни имени, ни фотографии подозреваемого, ни видеозаписи инцидента.

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Злоумышленника описывают как мужчину от 30 до 45 лет среднего телосложения с темной кожей, короткими каштановыми волосами, густыми бровями, двумя маленькими проколами ушей и татуировкой на руке в виде креста.

С начала вакцинации от коронавируса в Канаде привили 69,8% населения. Заметим, что в стране нет законов, которые бы требовали от желающих привиться разрешения их партнеров.

Ранее в немецком городе Идар-Оберштайн мужчина застрелил кассира из-за отказа продавать ему пиво без надетой маски.

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