В Канаде на территории бывшей школы-интерната нашли останки более 200 детей: ООН требует расследования

Заведение в Камплупси работал с 1890 до 1978 года и был самым большим в стране.

В канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната, которая работала под эгидой католической церкви, нашли остатки 215 детей.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

Заведение в Камплупси работал с 1890 до 1978 года и был самым большим в стране. В нем находились дети коренных народов. По предварительным данным, некоторым из умерших детей не было и трех лет. Точные причины их смерти неизвестны. Впрочем, в отчете правительства в 2015 году говорится, что условия в интернате были плохими, а потому многие воспитанники умерли от кори, туберкулеза или гриппа.

Организация Объединенных Наций обратилась с требованием в Канаду и Ватикана провести расследование. "Невозможно, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок", - говорится в заявлении ООН.

В свою очередь, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ответственность должна взять на себя католическая церковь: "Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад".

Как сообщалось, во время раскопок в курганах в Южной Америке археологи нашли жуткую находку - два черепа младенцев в возрасте около 2100 лет, на которые сверху были одеты черепа старших детей, умерших, когда им было меньше 12 лет.

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