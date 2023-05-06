В Канаде обрушился железнодорожный мост – вагоны с опасным грузом упали в реку

В Канаде поезд с опасным грузом сошел с рельс, часть вагонов упала в реку.

В Кингстоне, Канада, 5 мая железнодорожный поезд, перевозивший опасные грузы, сошел с рельс – часть вагонов упала в реку.

Об этом пишет CBC News.

Причиной крушения стало разрушение небольшого железнодорожного моста. Полиция Кингстона сообщила, что в поезде находились три члена экипажа. Поезд состоял из 12 вагонов, и пять из них сошли с рельсов, два вагона оказались в воде.

Поезд сошел с рельсов над рекой Литтл Катараки, которая является частью болотистой заповедной территории.

Вагоны перевозили два химиката, которые компания использует при производстве пластмасс Invista. Одним из них является гексаметилендиамин, используемый в текстиле и пластмассах, а другим – адипиновая кислота.

Пожарные в качестве меры пресечения установили бон через ручей. Эвакуация вагонов может занять несколько дней.

Напомним, Японию всколыхнули сразу три мощных землетрясения.

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