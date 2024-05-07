В Канаде обвиняемый с психическим расстройством признался в убийстве 4 коренных женщин: детали истории

Джереми Скибицки, обвиняемый в четырех убийствах первой степени, оставил тела по меньшей мере двух жертв на свалке.

Обвиняемый в серийном убийстве в Канаде Джереми Скибицки признался в убийстве четырех коренных женщин. В то же время, его адвокаты утверждали, что в связи с психическим расстройством он не несет уголовной ответственности за преступления.

Об этом сообщает The Guardian.

Скибицки обвиняют в убийстве первой степени по четырем эпизодам: Ребекки Контуа, Морган Гаррис, Марседес Миран и неустановленной женщины, которую лидеры коренного населения назвали Машкоде Бизикиикве (Женщина-бизон). Обвиняемый не признал себя виновным по всем пунктам и на этой неделе должен был предстать перед судом.

Также читайте Неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане (видео)

Но неожиданное развитие событий 6 мая побудило прокуроров в городе Виннипег согласиться на судебное разбирательство только одним судьей, которое может начаться уже в 8 мая. Избранные в прошлом месяце 12 присяжных будут уволены.

"На данный момент обвиняемый признает, что он убил всех четырех женщин, и это новое развитие событий", – заявил прокурор Крис Вандерхофт в суде королевской скамьи Манитобы.

Считается, что Скибицки оставил тела по крайней мере двух своих известных жертв на свалке Prairie Green в Виннипеге. Сначала полиция заявила, что не располагает ресурсами для поисков среди мусора на этом объекте, значительная часть которого похоронена под тоннами глины.

Читайте главные новости дня:

В предидущих отчетах говорилось, что поиски могут продолжаться до трех лет и будут стоить от 84 до 184 млн канадских долларов (61-135 млн долл. США).

Группы коренного населения в Виннипеге проводили марши и блокировали дороги, чтобы надавить на чиновников для разрешений на поиски.

В марте после заявления новоизбранного премьер-министра Манитобы Ваба Кинью, что он сделает поиски на свалке в Виннипеге приоритетом для своего правительства, Канада пообещала десятки миллионов долларов на помощь в этих усилиях.

Федеральное правительство и правительство Манитобы согласились внести по 20 млн. канадских долларов каждый. Но недавний отчет, подготовленный Ассамблеей вождей Манитобы и компанией ISN Maskwa, предоставляющей обучение и услуги по реагированию на чрезвычайные ситуации, предусматривает, что тщательный поиск может стоить 90 млн канадских долларов. Это более чем вдвое превышает предложенную правительством цифру, а также может поставить команды искателей под "очень высокий риск" столкновения с асбестом.

Признание Скибицки от его адвокатов поступило на следующий день после национального дня памяти о пропавших без вести и убитых женщинах и девушках коренного населения – также известного как "день красного платья".

Отмечается, что за последние десятилетия по меньшей мере 4000 женщин и девушек среди коренного населения были убиты или исчезли. Эта реальность описана в знаковом отчете 2019 года как "геноцид". На фоне системного неравенства и несправедливости уязвимые женщины коренного населения продолжают быть жертвами халатной политики и безразличия государства.

Пока неизвестно, предоставят ли полицейским и семьям убитых данные о том, где могут находиться тела Гаррис и Миран, а также о личности Машкоде Бизикиикве.

К слову, в Мексике в колодце нашли тела трех серферов-иностранцев с ранениями в голову. Чиновники считают, что туристов убили из-за автомобиля.

Читайте также: