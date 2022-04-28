В Канаде официально признали военную агрессию России против Украины геноцидом

Военные преступления со стороны России включают в себя массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства гражданских лиц, осквернение трупов, принудительное перемещение украинских детей, пытки и изнасилования.

В среду, 27 апреля, в парламенте Канады единогласно проголосовали за то, чтобы признать военную агрессию России в Украине "геноцидом". В принятом документе говорится, что существуют "достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений", совершенных российскими оккупантами.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Палаты общин Канады перечисляются преступления российских военных, среди которых — умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Также читайте Канада намерена передавать изъятые активы РФ на восстановление Украины и компенсацию пострадавшим

"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", — говорится в принятом документе.

Напомним, ранее Байден заявил, что вторжение РФ в Украину является геноцидом, но добавил, что международным юристам придется решить, соответствует ли вторжение критериям геноцида.

История канадского снайпера, ставшего легендой в борьбе с русскими оккупантами

Читайте также: