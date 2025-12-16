В Канаде офицера контрразведки обвиняют в передаче секретных данных Украине: подробности

Мастер-офицер Мэтью Шон Робар прибывает в суд в Гатино / © The Globe and Mail

В Канаде разворачивается резонансное судебное дело вокруг старшего уорент-офицера военной контрразведки Мэтью Робара. По данным медиа, разведчик обвиняется в несанкционированной передаче секретной информации Украине.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Суть обвинений и мотивы

Как пишет издание, на прошлой неделе Мэтью Робара арестовали по подозрению в разглашении специальной оперативной информации и нарушении доверия. Хотя официально название страны-получателя в суде не прозвучало, источники издания утверждают, что офицер был убежден, что своими действиями помогает Украине в войне против России.

Военный прокурор майор Макс Рид отметил, что Робар не имел личной или финансовой выгоды и не стремился нанести ущерб национальной безопасности Канады. Однако его действия квалифицируются как серьезное правонарушение, поскольку он действовал вопреки приказам руководства.

Подробности расследования

Сообщается, что с ноября 2023 по апрель 2024 года Робар работал над проектом, касающимся «чувствительных методов деятельности». Несмотря на неоднократные отказы командования, он продолжал добиваться финансирования по просьбе иностранной стороны.

Также отмечается, что в сентябре 2024 офицер без разрешения встретился с представителями иностранной разведки за рубежом и установил с ними прямые контакты. Через приложение Signal Робар якобы передавал данные о разведывательных оценках иностранных организаций и планах перемещения военных партнеров. Секретные документы были найдены как в доме офицера, так и в его рабочем столе в штаб-квартире Национальной обороны в Оттаве.

Последствия и статус дела

Сообщается, что сейчас Робара освободили из-под стражи под строгие условия: он сдал паспорта и обязан избегать каких-либо контактов с посольством или чиновниками страны, которой оказывал помощь.

Защита и прокуратура соглашаются, что это дело не представляет такой глобальной угрозы, как известный случай Джеффри Делисла, осужденного в 2012 году за шпионаж в пользу России. В то же время, инцидент может стать вызовом для дипломатических отношений Оттавы и Киева, а также задать вопрос о надежности защиты секретов в рамках альянса «Пять глаз» (Five Eyes).

Посольство Украины пока не предоставило официальных комментариев по этой ситуации. Ни одно из обвинений пока не доказано в суде.

