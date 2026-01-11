Флаг Канады / © Getty Images

Канада опасается, что может стать следующей «мишенью» президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз Гренландии.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, отдельные эксперты не исключают сценарий военного принуждения со стороны США. В то же время, эксперт по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон подчеркнул, что любая попытка давления со стороны Вашингтона должна стать для него «чрезвычайно дорогой».

Бывший советник канадского правительства по безопасности и границам Уэсли Уорк назвал действия Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии «последними сигналами тревоги для Канады», которые, по его словам, демонстрируют, что Соединенные Штаты «больше не являются той страной, которой были раньше».

«Я думаю, что многим чиновникам в Оттаве просто трудно поверить, что мы находимся в такой ситуации, независимо от того, какие доказательства», — заявил он.

Большинство аналитиков сомневаются, что армия США начнет полномасштабное военное вторжение в Канаду. В то же время, по оценкам экспертов, Трамп может прибегнуть к экономическому давлению, в частности, причинению вреда канадской экономике, «чтобы удовлетворить прихоти президента». Как отмечает Bloomberg, действия Трампа в Венесуэле продемонстрировали его готовность к авантюрным шагам по доминированию в Западном полушарии.

Издание также обращает внимание на состояние Вооруженных сил Канады, которые, по оценкам аналитиков, не готовы к более враждебной среде безопасности. Регулярные и резервные силы страны насчитывают менее 100 тысяч человек.

Правительство Канады планирует увеличить численность армии и инвестировать в вооружение, однако эти шаги будут иметь эффект только в среднесрочной перспективе.

Отдельную угрозу представляет экономическая зависимость Оттавы от Вашингтона. Около 70% канадского экспорта направляется в США, а возможная отмена льгот в рамках соглашения USMCA или введение новых пошлин администрацией Трампа может нанести серьезный удар по экономике страны. Чтобы снизить зависимость от США, Канада пытается диверсифицировать торговлю, в частности ориентируясь на рынки Азии.

В то же время доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предостерегает, что все большие уступки Канады ради сохранения доступа к американскому рынку могут привести к постепенной потере реального суверенитета, даже если он будет формально неприкосновен.

Ранее сообщалось, что Канада может разместить свою армию в Украине в составе многонациональных сил, а также обучать украинских военных, но только после заключения мирного соглашения.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп продолжил риторику о соглашении по Гренландии, заявив, что если не удастся достичь этого «простым путем», то придется «сделать это сложным путем».