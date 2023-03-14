В Канаде пикап наехал на пешеходов: есть жертвы и пострадавшие

Среди погибших и раненых – девять человек.
В понедельник, 13 марта, в канадском городе Амки на востоке Квебка пикап наехал на пешеходов. В результате ДТП два человека погибли, еще семеро — ранены.
Об этом информирует CBS News со ссылкой на представителя местной полиции.
У троих пострадавших зафиксировали серьезныранения. Известно, что 38-летнего водителя транспорта уже задержали.
Очевидец Ален Гилберт, водитель грузовика, проезжавший мимо места трагического происшествия, рассказал, что заметил несколько автомобилей "скорой помощи" и видел, как полицейские пытались реанимировать одного из пострадавших. По его словам, детей среди жертв и раненых не было.
Ранее мы сообщали о масштабном ДТП в РФ. Столкнулся 21 автомобиль, из-за чего пострадали более 10 человек.
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