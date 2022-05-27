В Канаде полиция застрелила мужчину с оружием возле начальной школы

Из-за стрелка с винтовкой пришлось срочно закрыть два учебных заведения в Торонто.

В канадском городе Торонто полицейские применили оружие против молодого человека, который был замечен с винтовкой возле начальной школы. Появление стрелка, о личности которого пока не сообщают, повлекло за собой экстренное закрытие двух учебных заведений, в которых находились сотни учеников.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В четверг, 26 мая, полицейские выехали по вызову в район Порт-Юнион Скарборо в Торонто, где заметили мужчину в возрасте до 20 лет, который имел при себе оружие.

Впоследствии очевидцы сообщили, что сначала услышали три выстрела, а затем увидели, как полиция пыталась реанимировать раненого мужчину.

Начальник полиции города Джеймс Рамер сообщил журналистам, что событие не представляло угрозы общественной безопасности, поскольку место было изолированным от посторонних. В то же время, полиция усилила патрулирование в этом районе.

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После этого инцидента окружной школьный совет Торонто принял решение перевести две школы в режим "содержания и безопасности", а еще два учебных заведения, расположенных неподалеку с местом инцидента, вообще закрыть.

"Из-за близости к школе я, безусловно, понимаю, насколько травматично это было для персонала, учеников и родителей, учитывая последние события, которые произошли в Соединенных Штатах", – сказал начальник полиции Торонто.

Напомним, недавно в США произошла самая смертоносная стрельба в школе за последнее десятилетие. Два дня назад 19 детей и два учителя погибли, когда 18-летний вооруженный парень вошел в начальную школу в Увальде в штате Техас.

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