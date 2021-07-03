В Канаде после обнаружения остатков более тысячи детей массово поджигают церкви: как реагирует власть

В Канаде после обнаружения остатков более тысячи детей массово поджигают церкви: как реагирует власть

Канадское правительство уже извинилось за находки и призвало к официальным извинениям Папу Римского.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги церквей, которые произошли после обнаружения более 1,1 тыс. безымянных могил на территории трех бывших школ для детей коренных народов.

Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает The Associated Press.

Трюдо, который, к слову, является сторонником католицизма, заявил, что понимает гнев многих людей на федеральное правительство и католические церкви.

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"Это реально, и это вполне понятно, учитывая позорную историю, о которой мы все больше узнаем, — высказался он и продолжил: — Я не могу не думать, что сожжение церквей на самом деле лишает людей в горе или печали, которые нуждаются в исцелении, мест, где они могут грустить, думать и искать поддержки".

Канадское правительство уже извинилось за находки и призвало к официальным извинениям Папу Римского.

Между тем премьер провинции Манитоба Брайан Паллистер назвал вандализм "серьезной неудачей для тех, кто стремится к настоящему примирению".

"Те, кто совершает акты насилия, будут активно преследоваться в судах. Все лидеры в Манитобе должны решительно осудить акты насилия и вандализма, и одновременно мы должны объединиться для значимого продвижения к примирению", — высказался он.

Великий председатель Ассамблеи вождей Манитобы (AMC) Арлен Дюма рассказал, что был шокирован тем, что произошло.

"Я лично не стал бы принимать в этом участие, — поделился он. — Очень жаль, что они решили выразить себя именно так. Но на самом деле это символ того, что есть много боли и много разочарования и гнева по поводу того, как все произошло".

Около 150 тысяч детей коренных народов были вынуждены посещать школы-интернаты, которые действовали в Канаде более 120 лет. Более 60% школ находятся в ведении католической церкви.

Как сообщалось, возмущенные жуткими находками в бывших интернатах канадцы изувечили памятники Елизаветы II и королевы Виктории. Памятники не только сбили с постаментов, но и облили красной краской, которая должна символизировать кровь.

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