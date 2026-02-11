В Канаде произошла массовая стрельба в школе: много погибших

Стрельба в школе Канады / © CBS

Реклама

В Канаде произошла массовая стрельба в школе. Погибли 9 человек, в том числе и сам нападающий.

Об этом пишет CBS .

Что известно о стрельбе

По данным полиции, девять человек погибли в результате массовой стрельбы в сельской общине Тамблер-Ридж, Британская Колумбия.

Реклама

Шестерых людей нашли мертвыми в средней школе Тамблер-Ридж, один человек погиб по дороге в больницу. Еще двое нашли мертвыми в одном из домов.

Ученик 12-го класса школы рассказал, что он и его одноклассники были заперты более двух часов за забаррикадированной дверью.

«Мне казалось, что я был где-то, что видел только по телевизору», – поделился он.

Полиция сообщила, что подозреваемый также был обнаружен мертвым в школе. Вероятно, он застрелился.

Реклама

Офицеры считают, что они установили личность стрелка и приложат все усилия, чтобы определить мотив его поступка. Как отмечают правоохранители, эта школьная стрельба стала одной из самых смертоносных в истории Канады.

Ранее в США произошла стрельба в школе, есть раненые.

«Три несовершеннолетних с огнестрельными ранениями находятся на лечении в ближайшей больнице Святого Антония, и власти не предусматривают появления новых пострадавших», — сказал директор больницы Кевин Каллинан.

Детали о нападающем и мотивах его действий не сообщались.