- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 860
- Время на прочтение
- 1 мин
В Канаде произошла массовая стрельба в школе: много погибших
Из-за стрельбы в канадской школе пострадали не менее 25 человек.
В Канаде произошла массовая стрельба в школе. Погибли 9 человек, в том числе и сам нападающий.
Об этом пишет CBS .
Что известно о стрельбе
По данным полиции, девять человек погибли в результате массовой стрельбы в сельской общине Тамблер-Ридж, Британская Колумбия.
Шестерых людей нашли мертвыми в средней школе Тамблер-Ридж, один человек погиб по дороге в больницу. Еще двое нашли мертвыми в одном из домов.
Ученик 12-го класса школы рассказал, что он и его одноклассники были заперты более двух часов за забаррикадированной дверью.
«Мне казалось, что я был где-то, что видел только по телевизору», – поделился он.
Полиция сообщила, что подозреваемый также был обнаружен мертвым в школе. Вероятно, он застрелился.
Офицеры считают, что они установили личность стрелка и приложат все усилия, чтобы определить мотив его поступка. Как отмечают правоохранители, эта школьная стрельба стала одной из самых смертоносных в истории Канады.
Ранее в США произошла стрельба в школе, есть раненые.
«Три несовершеннолетних с огнестрельными ранениями находятся на лечении в ближайшей больнице Святого Антония, и власти не предусматривают появления новых пострадавших», — сказал директор больницы Кевин Каллинан.
Детали о нападающем и мотивах его действий не сообщались.