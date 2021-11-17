В Канаде размытая почва упала на автомобили: одна женщина погибла, несколько человек — пропали без вести

В Канаде размытая почва упала на автомобили: одна женщина погибла, несколько человек — пропали без вести

Страна теряет от сильных паводков.

Смертоносное наводнение не заканчивается в Канаде: ненастье унесло по меньшей мере одну человеческую жизнь в провинции Британская Колумбия.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 ноября.

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Размытая дождями почва не выдержала и упала на шоссе. Под завалами оказались десятки автомобилей. Пока нашли тело одной женщины, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Поэтому количество жертв, опасается власть, может возрасти.

От непогоды страдает и север Соединенных Штатов Америки. Десятки тысяч человек остаются без света в штате Вашингтон. Высокая вода размыла дороги. Кроме того, в 14 округах пришлось объявить чрезвычайное положение. Из-за мощных наводнений в регионе эвакуировали сотни людей.

Новости мира: наводнение унесло по меньшей мере одну человеческую жизнь в Канаде

Как сообщалось, в Китае в течение нескольких дней продолжался сильный снегопад, а температура опустилась до -14 градусов. На дорогах сформировались сугробы высотой около метра, в результате чего были заблокированы дороги, железнодорожные маршруты и отменены авиарейсы.

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