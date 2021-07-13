В Канаде рухнул строительный кран, есть погибшие и пострадавшие: фото

В Канаде рухнул строительный кран, есть погибшие и пострадавшие: фото

В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

В Канаде в понедельник, 12 июля, в результате падения подъемного крана в городе Келоуна в Британской Колумбии погибли "несколько человек".

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CBC.

Отмечается, что местные власти "пока не готовы" подтвердить точное количество погибших и раненых. Известно, что по меньшей мере троих человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В компании-застройщике заявили, что в результате "катастрофического сбоя" на одной из рабочих площадок кран упал на соседнее здание.

Жителей района эвакуировали, а в городе на неделю объявили чрезвычайную ситуацию. Правоохранители оцепили территорию в пределах четырех кварталов, призвав жителей и водителей держаться подальше. Большую часть центра города отключили от электроснабжения.

CBC

Ранее в американском штате Калифорния строительный кран упал на крышу жилого дома, внутри которого находились двое владельцев-пенсионеров. Они чудом не пострадали.

Новости мира: в Калифорнии строительный кран упал на крышу жилого дома

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