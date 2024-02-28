В Канаде сделали заявление о размещении войск в Украине

Канада не планирует отправлять своих военнослужащих в Украину. В Оттаве отмечают, что канадские войска размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Le Devoir.

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, являясь членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", — заявил он.

В Оттаве подчеркивают свою приверженность "длительной борьбе демократии против диктатуры". В Канаде вспомнили, что их войска научили более 40 тыс. украинских солдат и боевых медиков в Польше. Кроме того, страна предоставит Украине 3,02 млрд долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".

После сообщений от западных политиков генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление о войсках НАТО в Украине. По его словам, в настоящее время Альянс не планирует отправлять воинские части в Украину.

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