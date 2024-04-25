В Канаде семья получила тело россиянина вместо отца: "На 20 лет младше и с тату"

В Канаде семья, член которой скончался во время отдыха на Кубе, по ошибке получила тело россиянина.

Об этом сообщает CTV News Montreal.

Фараж Жаржур скончался 22 марта у Варадеро и когда семья пришла на опознание 68-летнего отца двоих детей, в гробу лежал россиянин, примерно на 20 лет младше, с татуировками и полной головой волос.

"Это было тело не моего отца", – сказала дочь Фаржа Мириам. "Это был другой человек, который не был похож на моего отца". "Я в шоке", – добавил сын Карам. "Я плакал".

У Фаража случился сердечный приступ в море на второй день их семейного отпуска. Поскольку в отеле, где они остановились, не было врача, семья часами ждала, пока прибудет скорая помощь и заберет его тело.

Затем они позвонили в канадское консульство, где им ответили, что в выходные оно закрыто, и они могут прийти в понедельник. В консульстве также сказали, что семья должна заплатить 10 тысяч долларов, чтобы отправить тело Жаржура обратно в Канаду. Они собрали денег и ждали три недели. Теперь у них есть его паспорт и свидетельство о смерти, но они не знают, где его тело.

Семья пыталась связаться с канадским правительством несколько раз, и когда они наконец-то дозвонились к кому-то, Мириам рассказала, что сотрудник сказал, что это не их ответственность. По ее словам, это была ответственность доставившей тело кубинской медицинской страховой компании Asistur.

Однако Мириам сказала, что никогда не контактировала с этой компанией. "Мы, канадцы, не защищены на Кубе", – заявила она.

Похоронное бюро Urgel Bourgie в Монреале сообщило CTV News, что оно в контакте с кубинской компанией и ищет подходящее тело. Тем временем дело изучает Министерство международных дел Канады.

Все эти испытания стали эмоциональным и физическим истощением для семьи. "Моя мама уже месяц не ест из-за случившегося", — сказала Карам.

Напомним, невеста хочет разорвать помолвку с любимым после того, что он сделал с прахом ее матери. Пользователи уверены, что это ее мама "оказала ей услугу с того света".

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