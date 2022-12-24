В Канаде спецслужбы изучают китайский TikTok: какие угрозы он скрывает

Канадский разведка внимательно изучающие угрозы, которые приложение TikTok может создавать для национальной безопасности страны.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

“Мы действуем по нескольким направлениям, поддерживая безопасность канадцев. Центр безопасности коммуникаций — одно из лучших кибербезопасных агентств мира, оно очень внимательно следит (по TikTok — ред.)”, — отметил Трюдо на вопрос об угрозах, которые популярное китайское приложение может представлять для национальной безопасности Канады.

Трюдо подчеркнул, что люди обеспокоены по поводу TikTok.

Добавим, что центр безопасности коммуникаций – канадская спецслужба, ответственная за внешнюю радиоэлектронную разведку.

TikTok и российская пропаганда

Ранее стало известно, как РФ распространяет пропаганду в популярной соцсети. TikTok кишит российской пропагандой, и это несмотря на публичные заявления, что граждане страны-агрессорки не смогут загружать свои ролики в ресурс.

Добавим, что в TikTok заблокировали аккаунт Kalush Orchestra из-за жалобы россиян.

Заметим, что ранее сообщалось, чтоTikTok приостанавливает работу в России.

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