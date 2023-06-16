В Канаде столкнулись автобус и грузовик, погибли 15 человек: подробности

В полиции отметили, что автобус направлялся в местное казино.

В четверг, 15 июня, в сельской местности канадской провинции Манитоба автобус, перевозивший в основном пожилых людей в казино, столкнулся с грузовиком с полуприцепом на перекрестке шоссе. В результате столкновения погибли 15 человек и еще 10 получили ранения, сообщает полиция.

Роб Хилл, командир Королевской канадской конной полиции Манитобы, сказал, что в автобусе находились 25 человек, и власти провинции привлекли на место происшествия все свои ресурсы. Десять человек были доставлены в больницы.

Телевизионные вещатели транслировали изображение того, что походило на большой фургон или автобус, тлевший в кювете у грузовика с разбитым двигателем на дороге. Тротуар был усеян мусором – разбитое стекло, большой бампер и что-то вроде вспомогательного средства для ходьбы.

Суперинтендант Роб Лассон сказал, что "в настоящее время водители автобуса и грузовика живы и находятся в больнице". Он не отметил, были ли они среди 10 раненых. Погибшими были преимущественно пожилые люди.

Лассон сказал, что автобус направлялся на юг, и там должен быть знак "Остановись и уступи". Он отметил, что автобус пересекал восточную полосу, когда в него врезался ехавший на восток грузовик, добавив, что для расследования важно, кто имел преимущество.

"Общественность волнуется и задает много вопросов, а люди пытаются определить, были ли причастны их близкие", — сказал Лассон.

Авария произошла в Карберре, городе в 170 километрах к западу от столицы Манитобы Виннипега.

"Новости из Карберри, Манитоба, невероятно трагичны", — написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Я выражаю свои глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких".

В лютеранской церкви в Дофине Манитоба был создан центр поддержки семей для родственников погибших. Полиция сообщила, что люди в автобусе находились из Дофина и районов вокруг него.

Представитель казино Sand Hills в Карберре сказал, что фургон должен был прибыть туда позже в этот день.

Ким Армстронг, администратор центра для престарелых Дофина, сказала, что автобус отправился из центра для престарелых в четверг, 15 июня, утром.

По ее словам, община пожилых людей очень сплочена в городе, где проживает около 8600 человек, и центр иногда напоминает им второй дом.

Армстронг сказала, что пожилые люди и члены общины часто ездят на автобусах в ближайшие заведения или казино.

Компания грузовиков заявила, что поражена аварией, но имеет ограниченные сведения о случившемся.

"Мы будем полностью сотрудничать со следствием и будем предлагать любую помощь и поддержку", — сказал Уильям Доэрти, генеральный директор Day & Ross.

Нирмеш Вадера, работавший на предприятии на обочине шоссе, когда произошла авария, сказал, что вышел на улицу и увидел на шоссе грузовик с разбитым двигателем. Автобус горел в траве на обочине. По его словам, спасатели пытались вывести людей из горящего транспорта.

Эта авария напомнила об аварии автобуса 2018 в соседней провинции Саскачеван, в которой погибли 16 человек из хоккейной команды низшей лиги Humboldt Broncos.

Напомним, в Австралии перевернулся свадебный автобус, в результате чего 10 человек погибли, еще 25 находятся в больнице.