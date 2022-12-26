В Канаде свирепствует снежный шторм: столкнулись 100 автомобилей, поезд сошел с рельсов

В Канаде из-за снежного шторма с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны. Снегопад вызвал масштабное ДТП с участием 100 автомобилей.

Об этом сообщает CBС.

Из-за непогоды все поезда между Торонто и Оттавой и Торонто и Монреалем, запланированные на 26 декабря, были отменены. Издание отмечает, что существенные задержки на железной дороге продолжаются с 24 декабря, когда на большинстве территории Канады начался снежный шторм.

Сотни людей были вынуждены провести до 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. Сотни тысяч пользователей в Канаде остаются без электроэнергии.

В нескольких провинциях ожидаются неблагоприятные погодные условия и отключение электроэнергии, которое будет продолжаться в течение недели.

В зимнем торте в Онтарио, Канада является приятным… pic.twitter.com/trQbd9z76g – Marie Oakes (@TheMarieOakes) December 25, 2022

Напомним, Соединенные Штаты Америки охватил один из самых сильных за последние годы шторм, принесший сильные снегопады и мороз. Из-за бури погибли, по меньшей мере, 16 человек.

Непогода налетела на Запад: куча ДТП, поваленные деревья и оборванные электропровода

Читайте также: