В Канаде также высказались против передачи Украине кассетных боеприпасов

В Оттаве напомнили, что подписали Конвенцию против использования кассетных боеприпасов.

Правительство Канады подтвердило свою позицию по запрету использования кассетных боеприпасов после того, как в Вашингтоне согласовали передачу этого вооружения украинским военным.

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Заявление канадского правительства цитирует телеканал CTV News.

В Оттаве напомнили, что их страны среди подписантов Конвенции, запрещающей использовать данное вооружение.

"Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец влиянию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей", – говорится в заявлении.

Кроме того, в Канаде заявили, что они полностью соблюдают и не планируют нарушать конвенцию, которую подписали более 100 стран.

"Канада полностью соблюдает Конвенцию (о кассетных боеприпасах. – Ред.), и мы серьезно относимся к нашему обязательству по Конвенции способствовать ее принятию во всем мире", – подчеркнули в канадском правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД РФ заявили, что передача Соединенными Штатами Украины кассетных боеприпасов никоим образом не изменит ход войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Испания и Великобритания вслед за Германией не поддержали решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы.

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