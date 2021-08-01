В Канаде тело обгоревшей женщины приняли за манекен и выбросили его в помойку

В Канаде тело обгоревшей женщины приняли за манекен и выбросили его в помойку

После выяснения обстоятельств ситуации полицейские извинились перед родственниками женщины.

Полиция города Шербрук (провинция Квебек, Канада) расследует ужасный инцидент, в ходе которого сотрудники службы экстренной помощи выбросили обгоревшее тело женщины в помойку.

Об этом сообщает канадское издание Global News.

Пожар произошел утром 23 июля недалеко от одного из заводов в Шербруке. Тогда пожарные получили сообщение о небольшом очаге возгорания. По прибытии на место несколько свидетелей рассказали пожарным, что "кто-то поджег силиконовый манекен".

На месте погашенного пожара действительно лежало нечто, похожее на обгоревший манекен.

Полицейские после обсуждения ситуации с пожарными согласились поместить находку в мусорный контейнер на территории отделения полиции.

В тот же день мужчина сообщил полиции о пропаже его жены. Используя сигнал сотового телефона пропавшей женщины, удалось найти ее машину. Она была рядом с местом пожара.

Такое совпадение полицейским показался подозрительным, и они в решили внимательно осмотреть "манекен". Увидев, что это тело человека, они сразу же сообщили о находке судебным медикам и директору уголовных расследований.

Один из патологоанатомов сказал, что в условиях высокой температуры тело мертвого человека быстро теряет влагу и уменьшается в размерах. Этим и можно объяснить то, что тело женщины во время поверхностного осмотра приняли за обгоревший манекен.

Начальник полиции МакКоннелл выразил соболезнования семье женщины.

"Мы сожалеем об этом инциденте и заверяем вас, что семья будет в курсе в течение всего расследования", — сказал он.

Напомним, в США (штат Юта) мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками в его комнате.

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