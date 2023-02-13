В Канаде выпустили золотую монету в форме украинской писанки

Монета изготовлена из 58,5 г чистого золота, ее номинал составляет 250 канадских долларов.

Монету в форме украинской писанки выпустил Королевский канадский монетный двор. Это, по меньшей мере, восьмая монета в форме писанки в коллекции Двора.

На ней изображены подсолнечники и отчеканенный профиль королевы Елизаветы II. Об этом говорится на официальном сайте Королевского канадского монетного двора.

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Монету изготовили из 58,5 г чистого золота. Ее номинал составляет 250 канадских долларов, но выкупная цена достигает 7 тысяч долларов. В общей сложности отчеканили 275 "монет-писанок". Их продали через несколько дней, а доходы потратили на помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Сюзанна Блант и канадец украинского происхождения Дейв Мельничук – авторы дизайна монеты.

Ранее мы информировали, что в Украине монету номиналом 1 копейка продают за 39,7 тысяч гривен (более 1 тысячи дораров США). Ее выпустили в 2010 году, но особенностью является материал чеканки.

Также ТСН.ua сообщал, что в Украине разоблачили "черного археолога ", незаконно торговавшего культурными ценностями III века.

Две украинские монеты получили самую престижную международную премию

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