В Канаде за пять дней зафиксировали почти полтысячи вероятных смертей от аномальной жары

В Канаде за пять дней зафиксировали почти полтысячи вероятных смертей от аномальной жары

Многих умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах.

В канадской провинции Британская Колумбия с 25 по 30 июня по меньшей мере 486 человек внезапно умерли во время аномальной жары.

Об этом со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапоинт сообщает CBC.

Отмечается, что обычно за указанный период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти.

"Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения", — указала Лапоинт, добавив, что многих умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах в одиночестве.

Она убеждена в том, что официальное число внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться, поскольку не все из них уже зафиксированы в базе. По словам коронера, регистрация случаев задерживается из-за резкого увеличения смертности в некоторых районах.

"Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что каждая зарегистрированная смерть — это человек, который имеет семью и людей, которые заботились о нем", — добавила главный коронер Британской Колумбии

Лапоинт отметила, что за последние три-пять лет в провинции подтвердили всего три смерти, связанные с жарой. "Это, честно говоря, застало многих из нас врасплох", — поделилась она.

"Мы раньше не сталкивались с подобным в провинции. Нам надо немного времени, чтобы ускорить наши действия, — продолжила чиновница. — Теперь мы чувствуем себя гораздо увереннее, потому что можем быстрее реагировать".

Лапоинт заверила, что эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, возраст и пол человека, любые основные заболевания, которые у них могли быть и тип жилья умерших.

Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтоне, Британская Колумбия, достигла + 46,6 градусов.

Между тем в американском штате Орегон в среду, 30 июня, заявили о более 60 смертях, связанных с аномальной жарой.

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