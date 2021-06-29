В Канаде зафиксирован новый температурный рекорд: почти 48 градусов Цельсия

Из-за опасной жары в городах открывают охладительные центры.

На юго-западе Канады жители страны страдают от небывалой жары. Как сообщает издание iDnes, в понедельник, 28 июня, метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд — 47,9 градусов Цельсия.

До нынешней волны жары канадский рекорд самой высокой температуры воздуха составлял 45 градусов — до такой отметки столбики термометра поднимались в 1937 году. Однако, уже в минувшие выходные этот рекорд был побит, когда воздух на юго-западе Канады прогрелся до 46,1.

Вчерашний день принес новый рекорд — в селе Литтон, к северо-востоку от Ванкувера, была зафиксирована температура 47,9 градуса.

На охваченных жарой территориях провинций Британской Колумбии и Альберты, а также части Саскачевана и Юкона пришлось закрыть школы и центры, где проводилась вакцинация от коронавируса. Портативные кондиционеры в местных магазинах распроданы, а в городах открывают охладительные центры для граждан.

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Канадские чиновники предупредили, что длительная и опасная волна жары продлится в течение всей недели.

По словам климатолога Ника Бонда из Вашингтонского университета, изменение климата играет определенную роль в этой ситуации, но только второстепенную. Прежде всего, по его словам, это редкое метеорологическое явление, которое имеет более интенсивные последствия из-за климатических изменений.

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