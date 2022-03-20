В Канаде зарегистрировали 9 тысяч заявок от потенциальных беженцев из Украины: какую помощь обещают за океаном

В Канаде зарегистрировали 9 тысяч заявок от потенциальных беженцев из Украины: какую помощь обещают за океаном

Программа помощи позволяет украинским просителям убежища находиться в Канаде до трех лет.

Канадской программой помощи для украинских беженцев, убегающих от войны, развязанной Кремлем в Украине, уже выразили желание воспользоваться 9 тысяч человек.

Об этом сообщили в субботу, 19 марта, в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"С момента запуска [специальной программы помощи беженцам] на соответствующий веб-сайт зашли более 54 тысяч пользователей, зарегистрировано 9 тысяч заявок", — говорится в сообщении.

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В общей сложности Оттава выделила 117 млн канадских долларов ($91,2 млн) на иммиграционную помощь беженцам из Украины. Эта программа позволяет просителям убежища находиться в Канаде до трех лет.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы украинцы и их семьи могли приехать в Канаду как можно быстрее и безопасно", — заверил в своем Twitter Джастин Трюдо, посоветовав за подробной информацией обращаться на специальный сайт.

Программа предусматривает, что украинские беженцы и их ближайшие родственники любой национальности могут находиться в Канаде как временные жители сроком до трех лет. Для этого нужно подать онлайн заявку на получение канадской гостевой визы и предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию).

Чтобы получить возможность работать в Канаде, украинцам рекомендуется сразу же подавать заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года одновременно с подачей заявления на получение визы.

Ученики начальной и старшей школы могут зарегистрироваться и начать посещать школу, как только они прибудут в Канаду. Кроме того, любой желающий учиться в высшем учебном заведении может подать заявление на получение разрешения на обучение после пребывания в Канаде.

Напомним, в Канаде от 17 марта начала действовать упрощенная программа временного пребывания в стране для украинцев, которые вынуждены уехать из-за полномасштабного вторжения России. Посредством программы под названием CUAET украинцы смогут не просто находиться в Канаде до 3 лет, но и получить официальную работу.

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