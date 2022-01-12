В канадской провинции решили штрафовать тех, кто отказывается делать COVID-прививки

Штраф – 100 канадских долларов.

Канадская провинция Квебек будет наказывать тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 12 января.

Власти региона заявили: не вакцинируемых совершеннолетних будут штрафовать по меньшей мере на сотню канадских долларов — это более двух тысяч гривен. Провинция Квебек является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 в Канаде. Половина пациентов интенсивной терапии – те, кто не вакцинировался.

Между тем, в Соединенных Штатах из-за пандемии обострилась проблема с поставкой товаров. О пустых полках в супермаркетах уже несколько недель сообщают по всей стране. Перебои обострились в том числе и потому, что часть работников складов и магазинов болеет, а сама отрасль еще не оправилась от глобальных срывов с поставками, возникающими с 2020-го.

Канадская провинция Квебек будет штрафовать тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса

Как сообщалось, половина Европызаболеет штаммом "Омикрон " в течение двух ближайших месяцев — такой прогноз по коронавирусу озвучили в ВОЗ. Только в первую неделю этого года в европейских странах зафиксировали более семи миллионов случаев заболевания. Количество инфицирований штаммом "Омикрон" за последние две недели выросло почти вдвое.

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