В Канберре обнаружили один случай COVID-19: столица Австралии пошла на локдаун

Карантин будут действовать неделю.

Столица Австралии пошла на локдаун из-за единственного обнаруженного случая коронавируса.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

До этого выявленного случая в Канберре COVID-19 не фиксировали более года. Карантин в городе начался 12 августа и продлятся неделю. Пока власти пытаются выяснить, как этот человек заразился.

Теперь жители столицы, а это около 400 тыс. человек смогут покинуть дом только с солидной целью. К примеру, пойти в магазин, больницу, на вакцинацию, учебу или работу, если нет возможности работать и заниматься дистанционно.

Следует заметить, что ранее на карантин ушли Мельбурн и Сидней. Там ежедневно фиксируют около 400 новых случаев заражения. К слову, многие люди в Австралии недовольны ограничениями: уже произошло несколько крупных протестов против изоляции. Сейчас в Австралии привито около четверти населения.

Как сообщалось, Новая Зеландия оставаться закрытой для иностранцев минимум до конца 2021 года. По словам руководительницы правительства, это лучший способ уберечь страну от вспышки коронавируса. Сейчас власти страны считают, что приоритет для страны — это вакцинация населения от COVID-19 до конца этого года.

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