В Каннах на акции в поддержку Украины задержали активистов: фото

В Каннах на акции в поддержку Украины задержали активистов: фото

Перед церемонией закрытия 75-го Каннского кинофестиваля украинцы привлекли внимание к войне плакатами с названиями украинских городов, разрушенных РФ.

В субботу, 28 мая, перед церемонией закрытия кинофестиваля в Каннах несколько человек провели акцию против войны, которую развязала РФ в Украине.

Об этом сообщили ТСН.ua очевидцы.

Активисты стояли с самодельными плакатами с надписью "Один билет в" и названиями украинских городов. Таким образом, они копировали поведение киноманов, которые ищут билеты на конкретные фильмы или вечеринки фестиваля.

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На акции украинцы, вынужденные бежать от войны во Францию, также пели гимн Украины и песню "Червона калина".

"К украинцам, которые держали плакаты и имели сумку желто-голубого цвета, как наш флаг, подходила полиция и просила ее снять", — сообщают очевидцы.

По их словам, несколько участников мирной акции задержала полиция.

Напомним, в этом году на Каннском кинофестивале очень много говорят об Украине. В частности, там прошла мировая премьера фильма украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".

Во французских Каннах произошла украинизация: город понемногу становится желто-голубым

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