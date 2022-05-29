В Каннах на акции в поддержку Украины задержали активистов: фото

Перед церемонией закрытия 75-го Каннского кинофестиваля украинцы привлекли внимание к войне плакатами с названиями украинских городов, разрушенных РФ.
В субботу, 28 мая, перед церемонией закрытия кинофестиваля в Каннах несколько человек провели акцию против войны, которую развязала РФ в Украине.
Об этом сообщили ТСН.ua очевидцы.
Активисты стояли с самодельными плакатами с надписью "Один билет в" и названиями украинских городов. Таким образом, они копировали поведение киноманов, которые ищут билеты на конкретные фильмы или вечеринки фестиваля.
На акции украинцы, вынужденные бежать от войны во Францию, также пели гимн Украины и песню "Червона калина".
"К украинцам, которые держали плакаты и имели сумку желто-голубого цвета, как наш флаг, подходила полиция и просила ее снять", — сообщают очевидцы.
По их словам, несколько участников мирной акции задержала полиция.
Напомним, в этом году на Каннском кинофестивале очень много говорят об Украине. В частности, там прошла мировая премьера фильма украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".
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