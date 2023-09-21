В Карабахе убили заместителя командира "миротворцев" РФ: Алиев извинился перед Путиным

В ходе обстрела "миротворцев" РФ в Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за их гибель.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Ковган официально занимал должность заместителя командующего подводными силами Северного флота. Его отправили в Карабах два месяца назад.

Заместитель командира русского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган / Фото: Радио Свобода

О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 20 сентября при возвращении с наблюдательного поста российского контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — отметили в ведомстве.

21 сентября, как сообщает кремлевский пропагандистский ресурс ТАСС, президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и во время разговора извинился за гибель российских военных и выразил соболезнования.

Читайте также: