В России неожиданно утонул один из ближайших соратников Пригожина: что известно

В воскресенье, 3 ноября, в российской республике Карелия обнаружили мертвым "вагнеровца" Андрея Ткаченко — одного из ближайших соратников Евгения Пригожина. Покойный был известен тем, что выполнял задачи главаря ЧВК "Вагнер" по всему миру и даже за его задание следил за семьей главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Тело Ткаченко обнаружили во время обследования озера Сегозеро, куда он отправился на рыбалку со своим 8-летним сыном и товарищем.

Известно, что 28 октября все трое находились на катере в 400 метрах от берега. Что потом произошло — неизвестно, но на берег выбрался только сын Ткаченко, тело его приятеля вынесло чуть позже. Испуганный ребенок ничего не рассказал об инциденте.

Ранее Ткаченко "попалися на слежке за семьей главы МИД РФ Сергея Лаврова и под угрозой обвинений в госизмене дал показания на Евгения Пригожина и его правую руку Александра Малолетко. Тогдашнего главаря ЧВК "Вагнер" российские силовики решили не трогать, а Малолетко привлекли к ответственности. Он обещал отомстить Ткаченко.

С начала полномасштабного вторжения в Украину до лета 2024 года Ткаченко был на войне на территории Украины, а по возвращении в Россию исчез из поля зрения, пережив и путч Пригожина, и его смерть.

Напомним, ранее стали известны подробности авиакатастрофы, в которой летом 2023 года погиб экс-главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

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