В Карибском море нашли брошенную суперяхту российского олигарха: что с ней сделают

Роскошное судно с тренажерным залом, косметическим салоном и пейзажным бассейном стоит $81 млн и, вероятно, принадлежит близкому к Путину российскому бизнесмену.

Правительство островного государства Антигуа и Барбуды в Карибском море заявило, что больше не будет содержать в своей гавани суперяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву — олигарху, близкому к Путину. Объявленное "брошенным" судно планируют выставить на продажу, если до 31 марта никто не объявит о своих правах на него.

Об этом сообщает Business Insider.

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что правительство его страны уже получило предложения на сумму более 50 миллионов долларов за яхту длиной более 80 метров. Суперяхта Alfa Nero имеет роскошные удобства, включая тренажерный зал, парикмахерскую и пейзажный бассейн.

Министерство финансов США заявило, что Alfa Nero принадлежит российскому олигарху Андрею Гурьеву, являющемуся близким соратником президента России Владимира Путина. Гурьев, являющийся основателем компании по производству удобрений "ФосАгро" и имеющий чистый капитал в 10,1 миллиарда долларов, попал под санкции США, Великобритании и ЕС за его связи с Кремлем после начала войны в Украине.

Во вторник, 28 марта, законный представитель Гурьева сообщил, что судно не принадлежит магнату. "Как мы сообщили властям Антигуа, господин Гурьев не владеет и не контролирует Alfa Nero, а просто время от времени использовал судно с 2014 года", – сказал он.

Поскольку роскошное судно имеет высокие расходы на обслуживание, власти Антигуа и Барбуды планируют продать его, если до 31 марта никто не заявит о праве собственности на него, сообщил администратор порта Антигуа.

Власти планируют использовать выручку от продажи яхты на погашение долга в размере 500 тысяч долларов перед яхт-клубом Антигуа за топливо. Остальные суммы будут направлены на проекты развития страны.

В сообщении на Facebook премьер-министр Браун заявил, что на корабле, находящемся в порту Антигуа 18 месяцев, кончаются деньги на еду для экипажа. По словам Брауна, на яхте также может произойти несчастный случай. "Все может быть. Некоторые двери могут открыться, судно начнет набирать воду и может утонуть”, – предостерег он.

Напомним, роскошные яхты из коллекций приближенных к Путину олигархов были арестованы по всему миру: от юга Франции до Фиджи. Конечно, кремлевские олигархи панически пытаются скрыть то, что еще не найдено и не отнято.

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