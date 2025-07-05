В Карпатах медведь убил туриста: что стало причиной нападения (фото)

Турист фотографировался с медведем. Фото: Омар Фаранг Зин/Facebook

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В четверг, 4 июля, в румынских Карпатах погиб 49-летний турист из Италии — Омар Фаранг Зин. Он попытался сделать селфи с медвежонком и был смертельно ранен медведицей, которая, вероятно, защищала своего детеныша. Инцидент произошел в уезде Арджеш, что на юге центральной части Румынии.

Об этом сообщило издание Digi24.

Мужчина во время путешествия на мотоцикле остановился возле предупредительного знака, который запрещает приближаться к медведям и кормить их. Несмотря на это, Зин подошел к медвежонку. В этот момент появилась медведица и напала на него.

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По словам руководителя местной спасательной службы Иона Сандулоя, животное затянуло мужчину в овраг глубиной более 88 метров. Он имел на себе защитную экипировку, включая шлем, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Спасатели прибыли на место после сообщений от других туристов, однако было уже поздно.

За день до инцидента Зин публиковал в соцсетях видео, на котором видно медведя вблизи дороги. Слышно, как он восклицает: «Вот медведь! Какой красивый. Он идет ко мне!»

После обнаружения тела туриста румынские власти выследили медведицу, которая могла быть причастна к нападению, и усыпили ее. Это вызвало публичную дискуссию относительно методов управления популяцией медведей в Румынии, где, по данным министерства охраны окружающей среды, насчитывается от 10 до 13 тысяч бурых медведей.

Согласно официальной статистике, за последние 20 лет в Румынии медведи убили почти 30 человек. В прошлом году произошел подобный случай — 19-летняя туристка погибла после нападения медведя, который сбросил ее со скалы во время похода в горах Бучеджи.

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Тогда это привело к удвоению годовых квот отстрела медведей — до 481 особи.

Смерть туриста вызвала критику со стороны общественности: часть пользователей обвиняет самого погибшего в пренебрежении элементарными правилами безопасности. Другие указывают на печальную судьбу животного, которое просто защищало своего детеныша.

Напомним, в Литве правительство разрешило отстрел молодой медведицы, которая в течение двух дней гуляла по окрестностям Вильнюса. Она не проявляла агрессии, а ее появление активно снимали на видео жители города. Это был первый случай за годы, когда бурый медведь приблизился так близко к столице. После объявленного разрешения на отстрел Литовская ассоциация охотников и рыболовов отказалась его выполнить, заявив, что животное было здорово и не представляло угрозы.

А в Японии медведь вызвал транспортный коллапс, выбежав на взлетно-посадочную полосу регионального аэропорта в городе Акаяма. Животное несколько часов свободно передвигалось по территории аэропорта, что заставило администрацию временно остановить все полеты. В результате инцидента было отменено 10 рейсов и задержано еще 4.

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