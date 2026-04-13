В Карпатах "ожила" легендарная крепость и уникальный пеший маршрут

Фото: замок Кольцо/Facebook Beldean Flaviu / © Facebook

Реклама

В Карпатах стал доступен старинный замок. Местные жители не решались ходить в замок, ведь верили в привидений. Теперь туда начали пускать туристов.

О новом туристическом маршруте рассказали Adevărul.

В Карпатах оживили древнюю крепость 14 века

В румынских Карпатах у подножия гор Ретезат туристам представили новый маршрут — к средневековой крепости 14 века. Она называется Кольц.

Реклама

Этот замок стал прообразом романа Жюля Верна «Замок в Карпатах».

Крепость построила в 14 веке семья князей Кинешти. Долгое время замок и окрестности были неприветливыми местами, ведь о них ходили причудливые слухи и легенды. А местное население было уверено, что там живут духи и привидения.

Замок расположен на скалах, на высоте более 100 метров над долиной Раушорулуй.

Местность имеет не только литературную, но и магическую славу. Монастырь, расположенный напротив крепости, имеет фрески с выколотыми глазами у всех святых. Местные до сих пор пересказывают легенды о колдовстве в этом регионе.

Реклама

«Глаза святых — прекрасное средство для магии. Ученые люди в это не верят, но эти глаза лучше помогают в заклятиях на неверных жен. Они помогают тем, что заставляют мужчин не видеть, что делают женщины», — цитировали местную жительницу в газете Tribuna 1886 года.

Руины замка вдохновили Жюля Верна написать роман. Он передал образ замка таким, который невозможно отличить от скал. А место описывал как очарованное и заброшенное.

Сегодня пеший маршрут в замок Кольц превратили в первый в Румынии «маршрут в комиксах». Представители Геопарка ЮНЕСКО «Страна Хацегула» рассказали, что на пути, протяженностью около километра, установили иллюстрации по роману Верна, а также QR-коды с аудиолегендами.

В администрации предостерегают: замок все еще может быть опасен из-за возможных головокружений и ядовитых гадюк. Поскольку замок ни разу не реставрировали, от посетителей требуют полной сконцентрированности и осторожности.

Реклама

Пеший маршрут к замку Кольц начинается из села Рау-де-Мори. Подъем занимает до 30 минут.

