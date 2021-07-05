В Каспийском море произошел мощный взрыв: в багровое небо поднялся столб пламени

Взрыв произошел в результате извержения грязевого вулкана.

В Каспийском море вечером 4 июля произошел мощный взрыв.

Об этом сообщило азербайджанское издание Оxu.

Очевидцы в соцсетях сообщали о достаточно сильной взрывной волне, которая чувствовалась на берегу. Также они выложили в Сеть видео, на кадрах которого можно увидеть, что в багровое небо поднялся столб пламени.

JUST IN — Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan. pic.twitter.com/W6satBoiUL — Disclose.tv (@disclosetv) July 4, 2021

Сначала СМИ сообщили о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR это отрицает.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме", — заявили в компании.

Государственная морская администрация Азербайджана сообщила судам, чтобы они держались подальше от пожара.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

Позже директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли заявил, что взрыв произошел в результате извержения грязевого вулкана, сообщает haqqin.az.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой", — сказал Етирмишли, добавив, что подобные явления часто сопровождаются взрывами и огнем.

Напомним, ранее в Мексиканском заливе произошел пожар на подводном газопроводе. Пламя поднялось на поверхность с глубины почти 80 метров, а на воде образовался огромный огненный круг. Причиной пожара стала неисправность одного из клапанов газопровода.

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