В Каспийском море тонет грузовое судно из Ирана, которое шло в Россию: что известно

Грузовое судно в Каспийском море. Иллюстративное изображение / © из соцсетей

В акватории Каспийского моря получил пробоину и начал тонуть иранский сухогруз Caspian Shiva, направлявшийся в российский морской порт Махачкала в Дагестане.

Об этом сообщает издание MNS со ссылкой на собственные источники.

О том, что стало причиной пробоины источники издания не сообщают, но уточняют, что судно после инцидента вынесло на мель и вода теперь активно прибывает в машинное отделение и трюм.

На борту находятся 10 членов экипажа, но их спасение затруднено погодными условиями. В Каспийском море шторм и высота волн достигает 2-х метров.

Несколько буксиров Росморпорта приведены в готовность, но подойти к судну не могут. Жизнь экипажа под угрозой, поскольку судно продолжает набирать воду.

Известно, что Иран и Россия систематически используют Каспийское море как морской коридор для транспортировки оружия, боеприпасов, комплектующих и новых дронов для войны с Украиной.

Вероятно, именно груз военного назначения, который перевозит иранское судно, стал причиной полученной им пробоины «неизвестного происхождения».

Напомним, две недели назад в Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно Rona, которое могло перевозить оружие в Россию.