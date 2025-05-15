В Катаре заявили, что не дарят самолет Трампу - это "межправительственное соглашение"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что возможность передачи самолета является не подарком президенту США Дональду Трампу, а межправительственным соглашением.

Об этом пишет CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — уточнил он.

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По словам Аль Тани, «это соглашение между правительствами, которое не имеет отношения к отдельным лицам — со стороны США или Катара».

«Это очень прозрачный обмен между двумя правительствами», — добавил он.

Аль Тани также опроверг предположение, что Катар имеет целью купить политическое влияние у США из-за этого соглашения. Он напомнил о долгой истории партнерства между Катаром и США, в частности, в борьбе с терроризмом и эвакуации из Афганистана.

Напомним, Дональд Трамп выступил в защиту планов Белого дома принять от Катара роскошный самолет, который будет использоваться в качестве президентского борта Air Force One.

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«Они делают нам подарок», — сказал Трамп журналистам.

Спикер Катара заявил, что было бы «неточно» называть самолет подарком. Он сказал, что между двумя странами обсуждают передачу самолета для «временного использования».

Эта новость появилась на фоне того, что Трамп должен посетить Катар на этой неделе в рамках своей первой большой заграничной поездки.

Представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила в воскресенье, что «любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми действующими законами. Администрация президента Трампа стремится к полной прозрачности».

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Конституция США имеет положение, известное как «клаузула» о вознаграждениях, ограничивающее подарки, которые президенты США могут принимать от иностранных правительств. Его разработали для того, чтобы предотвратить зависимость лидеров от иностранных правительств.