В Катаре заявили о новой договоренности между Украиной и РФ об обмене детьми

Всех встретят в посольстве Катара в Москве перед обменом.

В Катаре заявили о новом соглашении между Украиной и российскими агрессорами по обмену тринадцатью детьми.

Об этом информирует Lemonde.

Катарский чиновник заявил, что "Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", добавив, что "четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.

Сообщается, что в Украину вернутся дети от 12 до 17 лет. Детям, которые отправятся в Россию, от 2 до 7 лет.

Всех встретят в посольстве Катара в Москве перед обменом.

Катар выступает посредником по репатриированию детей в Украину с июля 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Лубинец сделал заявление о количестве депортированных украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину вернутся еще 6 детей, вывезенных Россией.

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