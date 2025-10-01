- Дата публикации
В катастрофе военного самолета погибли 48-летний полковник и курсант
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила соболезнования по поводу авиакатастрофы.
Двое итальянских военных пилотов погибли в среду, 1 октября, в результате катастрофы учебного самолета, на котором они проводили маневры в районе Национального парка Чирчео в центральном регионе Лацио.
О трагическом инциденте сообщили в Военно-воздушных силах Италии.
В сообщении говорится, что самолет T-260B потерпел крушение во время учебной миссии по неизвестным пока причинам.
По сообщениям агентства ANSA, жертвами катастрофы стали 48-летний полковник Симоне Меттини, командир 70-го авиакрыла, и молодой пилот-курсант.
Катастрофа произошла в лесной местности вблизи одного из входов в парк.
Тела погибших были обнаружены спасателями, которые работали на месте падения самолета вместе с пожарными и карабинерами.
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила соболезнования через платформу X.
«Выражаю самые искренние соболезнования по поводу катастрофы самолета итальянских ВВС вблизи Национального парка Чирчео. Мои соболезнования и соболезнования правительства адресуются семьям погибших, итальянским ВВС и всему Министерству обороны», — написала она.
