В катастрофе военного самолета погибли 48-летний полковник и курсант

Самолет T-260B разбился в Италии

Реклама

Двое итальянских военных пилотов погибли в среду, 1 октября, в результате катастрофы учебного самолета, на котором они проводили маневры в районе Национального парка Чирчео в центральном регионе Лацио.

О трагическом инциденте сообщили в Военно-воздушных силах Италии.

В сообщении говорится, что самолет T-260B потерпел крушение во время учебной миссии по неизвестным пока причинам.

Реклама

По сообщениям агентства ANSA, жертвами катастрофы стали 48-летний полковник Симоне Меттини, командир 70-го авиакрыла, и молодой пилот-курсант.

Катастрофа произошла в лесной местности вблизи одного из входов в парк.

Тела погибших были обнаружены спасателями, которые работали на месте падения самолета вместе с пожарными и карабинерами.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила соболезнования через платформу X.

Реклама

«Выражаю самые искренние соболезнования по поводу катастрофы самолета итальянских ВВС вблизи Национального парка Чирчео. Мои соболезнования и соболезнования правительства адресуются семьям погибших, итальянским ВВС и всему Министерству обороны», — написала она.

Напомним, ранее в лесу вблизи столицы Чехии Праги разбился частный самолет, на борту которого находились два человека, оба погибли.