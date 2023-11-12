В Казахстан ездил двойник Путина: аналитика указала на интересную деталь с видео

Чувство "а царь-то не настоящий" уже глубже проникает в российское общество, считает аналитика.

Недавно российский президент-диктатор Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В Сети обратили внимание на нетипичную походку и предположили, что это был двойник.

Об этом подробнее 24 Канала рассказала политическая аналитик Ольга Курносова.

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"На некоторых видео точно не он, а младший человек. Не только походка, но и руками он совсем не так машет. Настоящий Путин размахивает только левой рукой, а этот – двумя ", – отметила Ольга Курносова.

Она добавила, что чувство "а царь-то не настоящий" уже глубже проникает в российское общество.

"Есть странные гипотезы. Верхушка, видимо, знает о настоящем и "ненастоящем" Путине. Но, судя по всему, во втором – третьем эшелоне тоже это обсуждают. Это ощущение "а царь-то не настоящий" уже глубже и глубже проникает в русское общество", — считает аналитик.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в четверг, 9 ноября посетил Казахстан. Там он встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

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