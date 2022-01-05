В Казахстан введут войска из России и других стран ОДКБ

В Казахстан введут войска из России и других стран ОДКБ

Контингент коллективных миротворческих сил будет находиться на территории страны в ограниченный период времени.

Лидеры стран-участниц Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение о направлении в Казахстан коллективных миротворческих сил.

Об этом сообщил премьер-министр Армении на своей Facebook-странице.

Как пояснил армянский лидер, контингент ОДКБ будет введен в Казахстан на ограниченный по времени период с целью "стабилизации обстановки".

Напомним, что ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления в стране массового протеста. В состав этой военно-политической международной организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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