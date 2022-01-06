В Казахстан вводят "миротворцев" ОДКБ из-за "вмешательства извне": от России будет штурмовой десант

В Казахстан вводят "миротворцев" ОДКБ из-за "вмешательства извне": от России будет штурмовой десант

Причина такого решения – "вмешательство извне".

В Казахстан отправлены миротворцы от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ).

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Как сообщается на сайте организации, в состав которой входят Россия, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Казахстан, речь идет об "ограниченном по времени периоде с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране". Какой именно срок – не уточняется. При этом заявляется, что причина такого решения – "вмешательство извне".

"В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны об оказании помощи. В Обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа", - сообщается на сайте организации, которую возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.