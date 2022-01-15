В Казахстане двух зятей Назарбаева уволили из крупных компаний: управляли газом и нефтью

В Казахстане двух зятей Назарбаева уволили из крупных компаний: управляли газом и нефтью

Мужчины занимали руководящие посты.

В Казахстане на фоне масштабных газовых протестов в стране двух зятей экс-президента Нурсултана Назарбаева уволили с руководящих постов в крупных компаниях.

Об этом сообщил сайт государственного фонда "Самрук-Казына".

Отмечается, что прекратились полномочия главы правления оператора по магистральному нефтепроводу "КазТрансОйл" Димаша Досанова. Пост генерального директора компании он занял в 2016 году. Досанов женат на младшей дочери первого президента Али Назарбаевой.

Уволено также с должности председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" 58-летнего Кайрата Шарипбаева. Правление компании он возглавил в 2020-м. Шарипбаева называют мужем старшей дочери экс-президента, депутата мажилиса Дариги Назарбаев.

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. С 13 января их уже начали выводить из страны.

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