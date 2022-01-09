В Казахстане джазмена из Кыргызстана выдали за террориста (видео)

По словам мужчины, он безработный и приехал именно на протест.

В Казахстане силовики опубликовали видео, на котором один из участников протестных акций признается в том, что он участвовал в них за деньги. Позже выяснилось, что "террористом" оказался известный джазовый музыкант из Киргизии — Викрам Рузахунов, отправившийся в Алматы со своей группой на гастроли.

Видео "признание" выложили в Сети.

На кадрах мужчина признается, что участвовал в протестных акциях за деньги, а именно за 200 долларов.

"Со мной связались незнакомые люди и предложили поучаствовать в митингах, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку в Кыргызстане я безработный, я согласился. Они приобрели мне билет и 2 числа я прилетел в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где также были граждане Таджикистана и Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я вернулся в квартиру. На следующий день хотел уехать домой и меня задержали", — рассказал мужчина на видео.

Впоследствии появилось фото "террориста". В нем опознали известного киргизского джазмена Викрама Рузахунова, уехавшего в Казахстан выступать со своим трио. По фото видно, что его сильно избили.

Родные музыканта предполагают, что его арестовали и удерживают в неизвестном месте, и через СМИ они обратились в компетентные органы Киргизии за помощью.

В МВД Казахстана сделали заявление, что на видео совсем другой человек. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что сейчас Министерством совместно с органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания гражданина.

Напомним, что четырехлетняя девочка погибла в Алматы, что в Казахстане, после того, как попала под обстрел. Ребенок погиб от пулевого ранения в голову.

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