В Казахстане из-за массовых протестов и столкновений с силовиками ввели чрезвычайное положение

Режим ЧП будет действовать до 19 января.
В Казахстане из-за роста цен на сжиженный автогаз и последующих массовых протестов ввели чрезвычайное положение.
Об этом сообщили в администрации президента Казахстана.
Чрезвычайное положение ввели в Мангистауской области и городе Алматы. Поводом тому послужили массовые протесты и столкновения силовиков с митингующими, которые произошли 4 января. В Алматы задержали более 200 человек.
“В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года”, — сообщили в пресс-службе администрации президента Казахстана.
Отметим, что стоимость топлива на местных автозаправках с этого года увеличилась более чем в два раза. Ранее литр сжиженного автогаза стоил 50—60 тенге за литр (3,80 гривен), сейчас — 120 тенге за литр (7,55 гривен).
Напомним, что президент Казахстана одобрил отставку правительства на фоне "газовых протестов".
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