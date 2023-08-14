В Казахстане изъяли партию дронов, направлявшихся из Кыргызстана в РФ: что говорит президент Жапаров

Власти Казахстана изъяли партию из 14 беспилотников, пытавшихся перевезти в РФ через территорию страны.

Об этом сообщает Orda.kz.

В Жамбылской области, на границе с Кыргызстаном, задержали партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Фирма ГОО "Импульс-Инвест" пыталась провезти дроны по транзиту через Казахстан, однако не имела лицензии на транспортировку товаров такого типа. Технику якобы увозили для российской строительной компании. Беспилотники конфисковали на таможне Казахстана, а ГОО "Импульс-Инвест" оштрафовали на 76 тысяч тенге. Дроны перешли в собственность Казахстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил изданию Kabar, что его страна не помогает РФ обходить санкции.

"Да, груз в виде дронов кыргызстанской компании был задержан в Казахстане. Компания пояснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Но, несмотря на это, сейчас мы запрещаем вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты", — сказал он.

Также лидер Кыргызстана прокомментировал информацию, что ему поступило письмо от сенатора США Роберта Менендеса, в котором он попросил придерживаться введенных против РФ санкций.

"Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказывать давление на Кыргызстан и перетащить нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы – независимая страна. Мы и дальше будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику. вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит. Это от нас не зависит. Мы не занимаемся политикой. Мы акцентируемся на продвижении экономики страны. Пусть нас не беспокоят", — подытожил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что среди дружественных к Украине государств существуют такие, которые помогают российским агрессорам обходить ограничения.

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