В Казахстане к памятнику Жукову принесли унитаз: чем все закончилось (фото)

Активист принес к бюсту советскому маршалу символ мародерства российской армии. По его словам, акция была спонтанной.

В среду, 10 мая, в казахстанском городе Уральске административный суд принял решение арестовать на 10 суток 53-летнего активиста Жанната Ахмедьярова, который накануне выставил у бюста советского маршала Жукова унитаз.

Соответствующие фото, на которых Ахмедьяров позирует в шапке с сине-желтым тризубом возле унитаза и памятника советскому полководцу, активист опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вот мой персональный подарок мяснику Жорке. Ленточку перевязать подарок не нашел, но и так пойдет”, — написал он в комментарии.

Как сообщил впоследствии Жаннат Ахмедьяров изданию Азаттык, эту акцию он не планировал, но когда выяснилось, что на военный парад в Москву поехал президент Казахстана, ему стало стыдно.

"Я решил провести акцию. Нашел унитаз, поехал к памятнику Жукову и поставил туда унитаз”, – рассказал он.

По словам активиста, унитаз стал символом мародерства еще в 1946 году, когда во время обыска у советского маршала Жукова нашли более сорока унитазов, привезенных из Германии. Ахмедьяров подчеркнул, что данная акция была проведена в поддержку народа Украины.

Как отмечает издание, бюст маршала Жукова стоит в центре Уральска возле воинской части. По меньшей мере полчаса унитаз у постамента никто не трогал.

Утром 10 мая пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщила, что решается вопрос о привлечении активиста к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Жанната Ахмедьярова доставили в отдел полиции для "разъяснений по поводу вчерашнего случая", после чего состоялся суд, который принял решение о 10 сутках ареста. Активист заявил, что не согласен с таким решением суда и будет обжаловать его.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых окупантов, которые "бесславно и без чести погибли в Украине".

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