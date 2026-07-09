В Казахстане массово устанавливают блокпосты, чтобы остановить поток бензина в РФ: что известно

Очереди на границе / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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С начала года в Казахстане поймали 255 водителей, пытавшихся вывезти горючее в незаконных дополнительных баках. Чтобы остановить контрабанду, на границе развернули 59 полицейских постов для проверки авто.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны через ведомственный портал Polisia.kz.

Казахстан развернул десятки блокпостов — что произошло

На этих постах правоохранители совместно с другими государственными органами проводят тщательный осмотр выезжающих за пределы республики автомобилей. Всех обнаруженных нарушителей уже привлекли к административной ответственности за незаконное переоборудование транспорта.

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Среди оштрафованных водителей оказались 195 иностранцев и 60 граждан Республики Казахстан. Сами транспортные средства были возвращены владельцам только после того, как незаконно установленные дополнительные топливные баки были полностью демонтированы.

В Министерстве внутренних дел призвали граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства. Также в ведомстве подчеркнули, что любые попытки незаконного вывоза горючего из страны будут своевременно выявляться и прекращаться правоохранительными органами.

Кризис с горючим в РФ — последние новости

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин призвал немедленно решить проблему с дефицитом и высокими ценами на горючее в Крыму.

Ранее мы писали, что президент РФ заявил об использовании резервов, дефиците на АЗС и возможном запрете экспорта дизеля.

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Также Россия из-за внутреннего кризиса полностью запретила вывозить дизель за границу. Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, уже в этом месяце Кремль станет покупать горючее у других стран.

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