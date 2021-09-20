В Казахстане мужчина расстрелял судебных приставов: погибли пять человек

Правоохранители и судебные приставы приехали в дом, где проживал нападавший, чтобы выселить его.

В городе Алматы (Казахстан) мужчина открыл огонь по судебным приставам и полицейским, которые пришли выселять его из дома. Погибли пять человек.

Об этом сообщат TegrinNews и Ratel.kz.

Правоохранители и судебные приставы приехали в дом, где проживал нападавший, чтобы выселить его и нескольких человек, живущих с ним. Мужчина открыл огонь по ним. Смертельные огнестрельные ранения получили пять человек, среди которых — два участковых инспектора в возрасте 39 и 33 года.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции", — говорится в сообщении.

Стрелка задержали. Сейчас проводят расследование.

Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о кровавом событии.

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