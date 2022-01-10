В Казахстане на фоне протестов нашли мертвыми двух высокопоставленных офицеров: одному из них угрожал трибунал

В Казахстане на фоне протестов нашли мертвыми двух высокопоставленных офицеров: одному из них угрожал трибунал

После протестов в Казахстане против Сулейманова было возбуждено уголовное дело, ему мог угрожать трибунал.

В Казахстане найдены мертвыми два офицера. Умерли полковник Комитета по нацбезопасности Казахстана Азамат Ибраев и начальник департамента полиции Жамбыльской области Жанат Сулейменов.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на КНБ.

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Ибраев был обнаружен во дворе своего дома. Есть информация, что он покончил с собой. По данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты. Продолжается досудебное расследование.

"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева", — сообщили в КНБ.

К слову, 10 января также стало известно о смерти генерал-майора полиции Казахстана Жаната Сулейменова. Есть данные, что он якобы совершил суицид.

По информации журналиста Orda.kz, после протестов в стране в отношении 59-летнего Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему угрожал трибунал. Точные причины смерти устанавливаются.

Известно, что Сулейменов в органах внутренних дел заработал в 1980 году. В разное время занимал руководящие должности в департаментах полиции в разных регионах страны, являлся председателем Комитета по борьбе с наркобизнесом и контроля за оборотом наркотиков МВД, возглавлял Комитет уголовной полиции МВД, работал начальником департамента внутренних дел на транспорте. Также являлся первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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