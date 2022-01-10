В Казахстане на фоне протестов нашли мертвыми двух высокопоставленных офицеров: одному из них угрожал трибунал

После протестов в Казахстане против Сулейманова было возбуждено уголовное дело, ему мог угрожать трибунал.
В Казахстане найдены мертвыми два офицера. Умерли полковник Комитета по нацбезопасности Казахстана Азамат Ибраев и начальник департамента полиции Жамбыльской области Жанат Сулейменов.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на КНБ.
Ибраев был обнаружен во дворе своего дома. Есть информация, что он покончил с собой. По данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты. Продолжается досудебное расследование.
"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева", — сообщили в КНБ.
К слову, 10 января также стало известно о смерти генерал-майора полиции Казахстана Жаната Сулейменова. Есть данные, что он якобы совершил суицид.
По информации журналиста Orda.kz, после протестов в стране в отношении 59-летнего Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему угрожал трибунал. Точные причины смерти устанавливаются.
Известно, что Сулейменов в органах внутренних дел заработал в 1980 году. В разное время занимал руководящие должности в департаментах полиции в разных регионах страны, являлся председателем Комитета по борьбе с наркобизнесом и контроля за оборотом наркотиков МВД, возглавлял Комитет уголовной полиции МВД, работал начальником департамента внутренних дел на транспорте. Также являлся первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
Читайте также:
- "У Казахстана есть все, чтобы разобраться с протестами": США пытаются выяснить, зачем понадобилась помощь ОДКБ
- "Как только россияне окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти": Блинкен о ситуации в Казахстане и Украине
- Ситуация в Казахстане: силовики взяли под контроль улицы Алматы, зачистка продолжается
- "Миротворцами" ОДКБ в Казахстане будет руководить российский генерал, возглавлявший захват Крыма