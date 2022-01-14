В Казахстане на фоне рекорда по COVID-заражениям усилили карантин

В Казахстане на фоне рекорда по COVID-заражениям усилили карантин

За прошедшие сутки в Казахстане впервые зафиксировали более 9,1 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Правительство Республики Казахстан объявило об усилении карантинных мер на фоне резкого увеличения заболеваемости COVID-19 и распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает KazTAG.

Отмечается, что с пятницы, 14 января, для посещения спортивно-оздоровительных, фитнес- и йога-центров, бассейнов, саун или бань жителям страны также понадобится наличие "зеленого" безопасного статуса.

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Речь идет, в частности, о наличии вакцинации против COVID-19, ПЦР-теста с отрицательным результатом, с момента отбора проб которого прошло максимум семь суток, постоянных медицинских показаний или справки о выздоровлении от коронавирусной инфекции в течение трех месяцев.

Напомним, что за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 9 122 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким приростом заражений в стране с начала пандемии. В Нур-Султане, в частности, положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 5 118 человек - это новый рекорд для столицы.

Как сообщалось, во вторник в Казахстане на фоне резкого скачка COVID-заражений количество случаев коронавируса превысило миллион.