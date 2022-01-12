В Казахстане на фоне резкого скачка COVID-заражений количество случаев коронавируса превысило 1 млн

Более трех тысяч новых больных зафиксировали в Нур-Султане.

В Казахстане утром в среду, 12 января, сообщили о 4 810 новых случаях заболевания COVID-19, что более чем вдвое больше, чем в прошедшие сутки, когда положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 216 человек.

Об этом информирует Vласть.

Отмечается, что 3 312 новых инфицирований зарегистрировали в столице Нур-Султане. Это "абсолютный рекорд прироста для одного региона за все время пандемии". В то же время в Шикменте обнаружили 221 нового больного, а в Алматы — 210.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране превысило отметку в миллион и достигло 1 004 464.

Между тем лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 423 гражданина Казахстана, 3 409 из которых находятся в стационарах. Состояние 187 пациентов оценивают как тяжелое.

Напомним, что эксперты Технической консультативной группы ВОЗ заключили, что из-за появления новых штаммов вируса бустерные дозы не защитят от инфицирования. Поэтому они призвали фармацевтические компании разработать новые вакцины.

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